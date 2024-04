Jeder 100. Hesse hat statistisch ein Wohnmobil - Zahl steigt

Flensburg (dpa/lhe) - In Deutschland gibt es immer mehr Wohnmobile, Hessen liegt dabei aber leicht unter dem Durchschnitt und die größte Stadt des Landes ist sogar Schlusslicht. Zu Jahresbeginn gab es bundesweit knapp 908.000 Wohnmobile in Deutschland, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Das sind 10,8 Fahrzeuge pro 1000 Einwohnern. In Hessen lag der Durchschnitt bei 9,9 Fahrzeugen pro 1000 Einwohner.