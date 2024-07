Jogger findet in Park ausgesetzte Hundewelpen

Vellmar (dpa/lhe) - In einem Park im nordhessischen Vellmar sind neun Hundewelpen ausgesetzt worden. Ein Jogger habe in der Nacht die wimmernden Tiere auf einem Rasen entdeckt, zum Warmhalten in sein T-Shirt gewickelt und ins nächste Polizeirevier gebracht, teilte die Polizei in Kassel mit. Beamte fuhren die nach Schätzungen zufolge wenige Tage alten Hunde, die ihre Augen noch nicht öffnen konnten, im Streifenwagen zur Versorgung in eine Tierklinik. Wer die Welpen im Ahnepark ausgesetzt hatte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und hofft auf die Hinweise von Zeugen.