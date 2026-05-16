Vorstoß im Bundesrat

Josef Schuster befürwortet Strafe für Israel-Leugnung

Bis zu fünf Jahre Haft für die Leugnung von Israels Existenzrecht? Zentralratspräsident Schuster stellt sich hinter das Vorhaben aus Hessen. Einige Strafrechtler sind skeptisch.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagt: «Der Staat muss in der Lage sein, seine Bürger zu schützen.» (Archivfoto) Foto: Pia Bayer/dpa
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagt: «Der Staat muss in der Lage sein, seine Bürger zu schützen.» (Archivfoto)

Berlin (dpa) - Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, unterstützt Überlegungen, eine generell ablehnende Haltung zu Israel in Deutschland unter Strafe zu stellen. In einem Interview mit der «Welt am Sonntag» antwortete er auf die Frage «Reicht das Strafrecht aus, oder braucht es Verschärfungen, etwa bei der Leugnung des Existenzrechts Israels?» mit den Worten: «Ich halte entsprechende Verschärfungen für sinnvoll.»

Bild

Hessen hat vergangene Woche im Bundesrat einen Antrag gestellt, die Leugnung des Existenzrechts des Staates Israel unter Strafe zu stellen. In dem Entwurf heißt es: «Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer in einer Weise, die geeignet ist, die Bereitschaft zu antisemitischen Gewalt- oder Willkürmaßnahmen zu fördern, öffentlich oder in einer Versammlung das Existenzrecht des Staates Israel leugnet oder zur Beseitigung des Staates Israel aufruft.» Das Vorhaben wurde zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen. 

Kritik am Vorstoß Hessens

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Mehrere Rechtswissenschaftler, darunter der Strafrechtler Kai Ambos, haben das Vorhaben in einem offenen Brief an den Bundesrat als «unvereinbar mit dem Grundgesetz» bezeichnet. Sie betonen darin, sie teilten zwar die Sorge über eine Zunahme von Antisemitismus und antisemitischer Gewalt. Gleichzeitig führen sie jedoch aus, der Begriff der «Leugnung» suggeriere eine Parallele zur strafbaren Holocaustleugnung. Tatsächlich gehe es aber bei der Frage nach einem Existenzrecht Israels nicht um eine Tatsache, sondern um eine Meinung. Das Verbot einer bestimmten Meinung, wie es der Entwurf vorsehe, sei nicht zulässig.

Bild

Staat muss seine Bürger schützen können

Auf die Frage, was er von einer Ausweisung ausländischer Täter, die antisemitische Gewalttaten verübt haben, halte, sagte Schuster der Zeitung: «Wenn wir über Taten sprechen, die Leib und Leben gefährden, dann halte ich es für legitim, solche Maßnahmen zu prüfen und gegebenenfalls auch anzuwenden.» Der Staat müsse in der Lage sein, seine Bürger zu schützen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Leugnung des Existenzrechts Israels soll strafbar werden
Gesetzentwurf

Leugnung des Existenzrechts Israels soll strafbar werden

Hessen setzt sich für eine neue Strafvorschrift gegen Leugner des Existenzrechts des jüdischen Staates ein. Ein Gesetzentwurf soll bewusst am 8. Mai in den Bundesrat eingebracht werden.

23.04.2026

Juden hoffen auf «neuen Aufstand der Anständigen»
Nach Anschlag von Sydney

Juden hoffen auf «neuen Aufstand der Anständigen»

Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, hält die Sicherheitslage in Deutschland für vergleichsweise gut. Kern des Problems für die jüdischen Menschen im Land sei ein anderes.

21.12.2025

Josef Schuster

Zentralratspräsident äußert Sorge vor Uni-Protesten

An vielen US-Universitäten äußern sich propalästinensische Proteste mitunter gewalttätig. Auch vor der Humboldt-Uni in Berlin wurde demonstriert. Der Präsident des Zentralrats der Juden warnt.

05.05.2024

Kriminalität

Zentralratspräsident: Schärfere Strafen gegen Antisemitismus

Lässt sich der zunehmende Antisemitismus in Deutschland durch mehr Aufklärung in den Griff bekommen? Nein, sagt Josef Schuster. Er setzt auch auf mehr Abschreckung - und findet in der CSU einen Verbündeten.

07.01.2024

Zentralratspräsident

Schuster: Wenig Verständnis für Anheften des Gelben Sterns

Zentralratspräsident Josef Schuster äußert sich im dpa-Interview über die Stimmungslage der Juden in Deutschland nach dem Terror in Israel am 7. Oktober - und über einen verfehlten historischen Vergleich.

03.11.2023