Frankfurt/Main (dpa) - Die Autorin Josefine Soppa wird für ihren Essay «Klick Klack, der Bergfrau erwacht» mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet. Der Preis für gesellschaftskritische Texte ist mit 35.000 Euro dotiert und wird am 13. Juni von der Crespo Foundation im Crespo Haus in Frankfurt am Main verliehen.