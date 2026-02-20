CDU-Parteitag

JU-Chef fordert Eintreten der CDU für Sozialreformen

In der Partei gibt es ein Grummeln, dass in der schwarz-roten Regierung zu wenig «CDU pur» zu sehen ist. Die Nachwuchsorganisation will mehr Mut.

Johannes Winkel (CDU) fordert von seiner Partei ein entschiedenes Eintreten für Sozialreformen. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Johannes Winkel (CDU) fordert von seiner Partei ein entschiedenes Eintreten für Sozialreformen.

Stuttgart (dpa) - Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, fordert von der CDU auch als Koalitionspartei ein entschiedenes Eintreten für Sozialreformen. Man könne mutig herausgehen mit eigenen Konzepten, sagte der Bundestagsabgeordnete beim CDU-Parteitag in Stuttgart. «Das geht auch als Partei, wenn man in der Bundesregierung ist.» Die Herausforderungen des demografischen Wandels seien ja «mathematische Realität».

Union und SPD sagten beide, für Reformen des Sozialstaats zu sein. «Aber teilweise meinen wir doch was ziemlich Verschiedenes», sagte Winkel. Man stehe in diesem Jahr vor der Weggabelung, entweder finanzwirksame Reformen umzusetzen oder die Schuldenbremse komplett auflösen zu müssen. Ohne Reformen bestünde der Haushalt in wenigen Jahren nur noch aus drei Titeln für Sozialleistungen, Verteidigung und Zinsdienst.

