Jubiläumsprogramm zu 70 Jahre documenta

Kassel (dpa/lhe) - Anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens plant die Weltkunstschau documenta in diesem Jahr ein umfassendes Programm in Kassel. Geplant seien verschiedene Ausstellungen, Talk- und Vortragsreihen, Konzerte und Performances sowie Buchpräsentationen, wie die documenta mitteilte. Ein Höhepunkt soll demnach ein Festakt am 7. Juni sein, bei dem an die Gründung der documenta erinnert und zugleich das stadtweite Kunstprojekt «7000 Palmen» der Künstlerin Cosima von Bonin eröffnet wird.