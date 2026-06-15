Judith Kuckart wird Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim
Das Stadtschreiberhaus in dem Frankfurter Stadtteil existiert schon seit den 1970er Jahren. Im August darf eine neue Bewohnerin einziehen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Judith Kuckart wird neue Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim. Sie übernimmt das Amt am 28. August als 53. Amtsinhaberin. Die Autorin kann für ein Jahr im Stadtschreiberhaus im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim wohnen und arbeiten. Zusätzlich zum Wohnrecht erhält sie ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro.
«Wir freuen uns auf einen Einblick in das Werk der Schriftstellerin, Tänzerin, Choreographin und Regisseurin, die das Stadtschreiberhaus mit ihren elf Romanen, mit Erzählungen, Theaterstücken, Hörspielen, Theater- und Tanzinszenierungen und einem Kinderbuch im Gepäck beziehen wird», so die Jury.
Die 1959 geborene Künstlerin und wuchs in Schwelm am Rand des Ruhrgebiets auf und lebt in Berlin und Zürich. Zuletzt erschien ihr Roman «Die Welt zwischen den Nachrichten».