Jüdische Gemeinde Hanau feiert Jahrestag ihrer Neugründung

Hanau (dpa/lhe) - Mit einem Festakt feiert die jüdische Gemeinde Hanau an diesem Dienstag (19.00 Uhr) den 20. Jahrestag ihrer Neugründung. In einer Prozession soll anschließend die neue Torarolle mit den heiligen Schriften des Judentums vom Congress Park Hanau, in dem die Feierstunde stattfindet, zur Synagoge geführt werden. Die jüdische Gemeinde in Hanau zählt heute etwa 200 Mitglieder. Ihre Synagoge ist die einzige aktive im Main-Kinzig-Kreis.