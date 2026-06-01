Kriminalität

Jugendbande zerkratzt gut 30 Autos und verkauft Teile online

Kinder und Jugendliche sollen in Karlsruhe Dutzende Autos beschädigt haben. Ein Hinweis zu einem Online-Verkaufsportal führt die Polizei schließlich auf die Spur der Verdächtigen.

Den Ermittlern gelang es, einen Verdächtigen vorläufig festzunehmen und vier weitere zu ermitteln. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa
Den Ermittlern gelang es, einen Verdächtigen vorläufig festzunehmen und vier weitere zu ermitteln. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Mehrere Jugendliche und Kinder sollen in Karlsruhe etwa 30 Autos beschädigt und Fahrzeugteile gestohlen haben - wohl, um diese im Internet zu verkaufen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Ermittler bislang fünf Verdächtige im Alter zwischen 13 und 15 Jahren gefunden. 

Sie sollen am Freitag und Samstag zahlreiche geparkte Autos zerkratzt oder besprüht haben und Embleme oder andere Teile herausgebrochen und entwendet haben. Nach dem Hinweis eines Geschädigten, wonach ein Teil der gestohlenen Gegenstände über ein Online-Verkaufsportal angeboten wurde, gelang es demnach zivilen Ermittlern am Sonntag, einen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen und vier weitere Verdächtige zu ermitteln. 

Der Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, liegt laut der Polizei aber bei mehreren Tausend Euro.

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