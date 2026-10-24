Jugendliche attackieren mit Schlagringen - zwei Verletzte
Ein Streit zwischen einem Jugendlichen und einer Frau eskaliert. Als zwei Männer schlichten wollen, schlagen mehrere Jugendliche mit Schlagringen auf sie ein.
Reutlingen (dpa/lsw) - Bei dem Versuch, einen Streit zu schlichten, sind zwei Männer in Reutlingen von mehreren Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Unter anderem sollen zwei 16-Jährige mit Schlagringen auf sie eingeschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Einer der Tatverdächtigen wurde festgenommen.
Zunächst waren ein 16-Jähriger und eine 20-Jährige am Freitagabend aneinandergeraten. Als ein 26-Jähriger und ein 28-Jähriger schlichten wollten, wurden sie den Angaben zufolge von den beiden 16-Jährigen mit Schlagringen ins Gesicht geschlagen. Ein weiterer 15 Jahre alter Jugendlicher soll auf sie eingetreten haben. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen - einer kam in eine Klinik. Einer der Jugendlichen flüchtete, konnte aber kurz darauf gefasst werden. Auch er wurde leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. An dem Einsatz waren zahlreiche Kräfte beteiligt.