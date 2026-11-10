Jugendliche greifen Mitarbeiter von Erotikgeschäft an
Drei Jugendliche sollen ein Erotikgeschäft verlassen. Aber statt zu gehen, zückt einer ein Pfefferspray. Wie es danach weiterging.
Mannheim (dpa/lsw) - Ein unbekannter Jugendlicher hat am Montagabend Mitarbeiter und Kunden eines Erotikgeschäfts in Mannheim mit Pfefferspray verletzt. Wie die Polizei mitteilte, forderten die Mitarbeiter des Erotikgeschäfts wegen der Jugendschutzbestimmungen zunächst drei Jugendliche auf, den Laden zu verlassen. Die Jugendlichen hätten die Angestellten aber nur derb beleidigt.
Die Auseinandersetzung setzte sich fort, bis laut Polizei einer der drei Jugendlichen plötzlich ein Pfefferspray aus seiner Tasche zog und es im Verkaufsraum versprühte. Dadurch seien die beiden Angestellten und drei Kunden leicht verletzt worden und klagten über Atemwegsreizungen. Die Polizei hat Beschreibungen der drei bislang unbekannten Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.