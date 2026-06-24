Jugendliche soll Neugeborenes getötet haben - Anklage
Eine Minderjährige bekommt ein Baby. Sie tötet und begräbt den Säugling - so sieht es die Staatsanwaltschaft Lörrach und erhebt nun Anklage.
Lörrach (dpa/lsw) - Weil sie ihr Baby direkt nach der Geburt getötet und auf einer Anhöhe bei einem Wasserturm begraben haben soll, erhebt die Staatsanwaltschaft Lörrach Anklage gegen eine junge Frau. Sie werde des Totschlags verdächtigt, hieß es in einer Mitteilung. Sie war zur Tatzeit im Jugendalter. Weitere Angaben zur Angeschuldigten machte die Staatsanwaltschaft nicht.
Die damals minderjährige Mutter soll ihr Kind nach der Geburt im Februar 2025 getötet haben. Eine Spaziergängerin hatte den toten Säugling auf einer Wiese im Kreis Lörrach entdeckt. Das Kriminalkommissariat fahndete wochenlang nach den Eltern des toten Babys. Im März 2025 meldete sich die Angeschuldigte mit ihren Eltern bei der Polizei. Eine DNA-Untersuchung des Landeskriminalamts bestätigte, dass die Minderjährige die Mutter des Kindes ist.