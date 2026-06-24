Jugendliche soll Neugeborenes getötet haben - Anklage

Lörrach (dpa/lsw) - Weil sie ihr Baby direkt nach der Geburt getötet und auf einer Anhöhe bei einem Wasserturm begraben haben soll, erhebt die Staatsanwaltschaft Lörrach Anklage gegen eine junge Frau. Sie werde des Totschlags verdächtigt, hieß es in einer Mitteilung. Sie war zur Tatzeit im Jugendalter. Weitere Angaben zur Angeschuldigten machte die Staatsanwaltschaft nicht.