Jugendliche sollen 16-Jährigen ausgeraubt haben
Vor einem Jugendzentrum sollen drei Jugendliche einen 16-Jährigen geschlagen und ausgeraubt haben. Nun ermittelt die Polizei.
Maintal (dpa/lhe) - Drei Jugendliche sollen einen 16-Jährigen geschlagen und ausgeraubt haben. Die Verdächtigen im Alter von 13, 16 und 19 Jahren sollen den Jugendlichen am Freitag in Maintal vor einem Jugendzentrum festgehalten, geschlagen und seine Geldbörse sowie seine Kopfhörer gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte.
Die Beamten konnten die drei Jugendlichen kurze Zeit später vorläufig festnehmen und einen Teil des Diebesgutes in der Nähe auffinden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden älteren Verdächtigen ein und übergab alle drei anschließend in die Obhut ihrer Eltern.