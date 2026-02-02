Ermittlungen eingeleitet

Jugendliche sollen 16-Jährigen ausgeraubt haben

Vor einem Jugendzentrum sollen drei Jugendliche einen 16-Jährigen geschlagen und ausgeraubt haben. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Maintal (dpa/lhe) - Drei Jugendliche sollen einen 16-Jährigen geschlagen und ausgeraubt haben. Die Verdächtigen im Alter von 13, 16 und 19 Jahren sollen den Jugendlichen am Freitag in Maintal vor einem Jugendzentrum festgehalten, geschlagen und seine Geldbörse sowie seine Kopfhörer gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Beamten konnten die drei Jugendlichen kurze Zeit später vorläufig festnehmen und einen Teil des Diebesgutes in der Nähe auffinden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden älteren Verdächtigen ein und übergab alle drei anschließend in die Obhut ihrer Eltern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lampertheim: 39-Jähriger ausgeraubt - Jugendliche festgenommen
Kriminalität

Lampertheim: 39-Jähriger ausgeraubt - Jugendliche festgenommen

Ein 39-Jähriger ist in Lampertheim angegriffen und ausgeraubt worden. Er war kurze Zeit bewusstlos. Drei Jugendliche im Alter von 15 und 18 stehen unter Verdacht.

14.10.2025

Spezialkräfte nehmen Verdächtigen in Maintal fest
Straßensperrungen

Spezialkräfte nehmen Verdächtigen in Maintal fest

Ein mutmaßlicher Straftäter wird in Maintal von Spezialkräften gefasst. Der Polizei-Einsatz hatte auch Folgen für die Anwohner.

27.08.2025

Feier eskaliert - Vater und Sohn ausgeraubt und geschlagen
Weilheim

Feier eskaliert - Vater und Sohn ausgeraubt und geschlagen

Ein Jugendlicher wird auf dem Weg zu einer Feier überfallen. Als sein Vater dazukommt, bleibt auch er nicht unverschont.

08.06.2025

15-Jähriger von zwei Männern geschlagen und ausgeraubt
Verdächtige festgenommen

15-Jähriger von zwei Männern geschlagen und ausgeraubt

Ein Jugendlicher trifft sich in Frankfurt mit einem Erwachsenen, um einen privaten Kopfhörerverkauf rückgängig zu machen. Doch es kommt anders.

07.12.2024

Jugendliche in Schriesheim geschlagen und ausgeraubt
Schriesheim

Jugendliche in Schriesheim geschlagen und ausgeraubt

Drei Männer stiegen in der Schillerstraße aus einem Auto aus und schlugen auf die Jugendlichen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

11.03.2024