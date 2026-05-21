Jugendlicher beschmiert Haus mit Ketchup

Aalen (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher soll ein Wohnhaus in Aalen (Ostalbkreis) mit Ketchup beschmiert und den Briefkasten mit einem Böller gesprengt haben. Anschließend habe er das Eingangstor mit einem Fahrradschloss abgesperrt, teilte die Polizei mit. Das Ketchup soll er an die Haustür und die Außenwände geschmiert haben. Bei den Taten am helllichten Tag sei ein 15 bis 16 Jahre alter Jugendlicher mit kurzen blonden oder hellbraunen Haaren beobachtet worden. Die Polizei sucht demnach weitere Hinweise auf den Verursacher. Zur Schadenshöhe konnte ein Sprecher zunächst nichts sagen.