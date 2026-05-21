Am helllichten Tag

Jugendlicher beschmiert Haus mit Ketchup

Mitten am Tag verschmutzt und beschädigt ein Jugendlicher ein Wohnhaus in Aalen. Was zu dem mutmaßlichen Täter bekannt ist.

Ein Jugendlicher soll ein Haus mit Ketchup beschmiert, den Briefkasten mit Böller gesprengt und ein Fahrradschloss an das Eingangstor gehängt haben. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Ein Jugendlicher soll ein Haus mit Ketchup beschmiert, den Briefkasten mit Böller gesprengt und ein Fahrradschloss an das Eingangstor gehängt haben. (Symbolbild)

Aalen (dpa/lsw) - Ein Jugendlicher soll ein Wohnhaus in Aalen (Ostalbkreis) mit Ketchup beschmiert und den Briefkasten mit einem Böller gesprengt haben. Anschließend habe er das Eingangstor mit einem Fahrradschloss abgesperrt, teilte die Polizei mit. Das Ketchup soll er an die Haustür und die Außenwände geschmiert haben. Bei den Taten am helllichten Tag sei ein 15 bis 16 Jahre alter Jugendlicher mit kurzen blonden oder hellbraunen Haaren beobachtet worden. Die Polizei sucht demnach weitere Hinweise auf den Verursacher. Zur Schadenshöhe konnte ein Sprecher zunächst nichts sagen.

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