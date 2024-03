Jugendlicher kollabiert auf Flucht vor Polizei in See

Kahl am Main (dpa) - Ein 15-Jähriger ist auf der Flucht vor der Polizei in einem See in Unterfranken kollabiert. Der Jugendliche habe aus zunächst unklarer Ursache das Bewusstsein verloren und habe von den Polizisten gerettet werden müssen, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach waren der 15-Jährige und ein weiterer Jugendlicher am Freitagabend in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) von einem Zeugen beobachtet worden, wie sie mehrere Seitenspiegel an geparkten Autos beschädigten.