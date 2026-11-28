Jugendlicher mit Schere angegriffen - 33-Jähriger in U-Haft
Nach einem mutmaßlichen Angriff auf einen 17-Jährigen sitzt ein 33-Jähriger in Untersuchungshaft. Zuvor soll er den Jugendlichen nach sexuellen Handlungen gefragt haben.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 33-Jähriger ist nach dem mutmaßlichen Angriff auf einen Jugendlichen in Stuttgart festgenommen worden. Er soll den 17-Jährigen mit einer Schere leicht verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll er den Jugendlichen am Freitagabend nach sexuellen Handlungen gefragt haben.
Als der 17-Jährige dies ablehnte, habe der 33-Jährige mehrere Schnittbewegungen in Richtung seines Oberkörpers gemacht, so die Ermittler weiter. Weil der Jugendliche eine dicke Jacke trug, sei er nur leicht verletzt worden.
Anschließend flüchtete der mutmaßliche Angreifer mit einem Auto. Stunden später nahmen ihn Polizisten in Stuttgart-Weilimdorf fest. Der 33-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.