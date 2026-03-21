Kriminalität

Jugendlicher mit vermutlich gestohlenem Auto unterwegs

Ein 17-Jähriger versucht, vor der Polizei zu flüchten – ohne Führerschein und mit vermutlich gestohlenem Auto. Wie die Fahndung in Eppstein endete.

Eine aufmerksame Polizeistreife schnappte den 17-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Eine aufmerksame Polizeistreife schnappte den 17-Jährigen. (Symbolbild)

Eppstein (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Eppstein im Taunus einen jugendlichen Autofahrer geschnappt, der mit einem vermutlich gestohlenen Wagen unterwegs gewesen ist. Der 17-Jährige sei aufmerksamen Beamten einer Funkstreife aufgefallen, da der Wagen augenscheinlich ein ungültiges Kennzeichen gehabt habe, teilte die Polizei mit. Als die Beamten den Jugendlichen hätten kontrollieren wollen, habe dieser beschleunigt und versucht, zu flüchten. 

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Im Rahmen einer Fahndung wurde er schließlich gefunden. Bei Ermittlungen habe sich gezeigt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis habe. Zudem bestehe der Verdacht, dass das Fahrzeug zuvor gestohlen worden sei. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige in die Obhut seiner Eltern übergeben. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

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