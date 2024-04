Jugendlicher rassistisch beleidigt, geschlagen und getreten

Bad Orb (dpa/lhe) - Ein Jugendlicher ist in Bad Orb von einem Autofahrer rassistisch beleidigt sowie geschlagen und getreten worden. Der 16-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten, sagte eine Polizeisprecherin in Offenbach am Mittwoch. Mit einem Freund war der Jugendliche am Montagmorgen unterwegs gewesen, als ein Auto neben ihm hielt und der bislang unbekannte Fahrer ihn beleidigte. Dann soll der etwa 55 bis 60 Jahre alte Mann ausgestiegen und ihn körperlich angegangen sein. Als er wieder einstieg, fotografierte der 16-Jährige von vorn das Kennzeichen. Dabei soll das Auto angefahren sein, der Jugendliche sprang zur Seite. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.