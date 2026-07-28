Gewalt

Jugendlicher schwer verletzt an Göttinger Bahnhof entdeckt

Ein 17-Jähriger wird schwer verletzt am Göttinger Hauptbahnhof gefunden. Die Polizei rätselt: Was ist passiert?

Viele Fragen sind noch offen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Viele Fragen sind noch offen. (Symbolbild)

Göttingen (dpa/lni) - Ein schwer verletzter 17-Jähriger ist am Göttinger Hauptbahnhof entdeckt worden. Wie der Jugendliche zu seinen Verletzungen kam und wo er mutmaßlich angegriffen wurde, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Eine Zeugin fand den Jugendlichen aus dem hessischen Eschwege am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr auf einer Bank am Bahnsteig von Gleis 4, wie die Polizei erst jetzt mitteilte. Er hatte demnach starke Schwellungen im Gesicht, seine Kleidung war teilweise mit Blut verschmiert.

Jugendlicher ist derzeit nicht vernehmungsfähig

Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort verschlechterte sich sein Zustand laut Polizei so stark, dass er zur Beobachtung auf die Intensivstation verlegt wurde. Er sei derzeit nicht vernehmungsfähig.

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Nach ersten Erkenntnissen wurden die Verletzungen vermutlich von Schlägen mit einer Faust oder einem Gegenstand verursacht. Einen Sturz schließt die Polizei nach derzeitigem Stand aus. Der Jugendliche soll bereits verletzt über den östlichen Eingang zum Bahnhof gekommen sein.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler gehen davon aus, dass der mutmaßliche Angriff zwischen 3.00 und 7.30 Uhr geschah. Der Tatort ist bislang unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht oder am frühen Sonntagmorgen eine Auseinandersetzung in Göttingen beobachtet haben.

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