Jugendlicher verfolgt und verletzt Kind

Limburg (dpa/lhe) - Ein Jugendlicher hat am Montagabend in Limburg ein Kind auf einem Spielplatz verletzt und ist danach geflohen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe der unbekannte Verdächtige eine Sechsjährige auf einem Spielplatz zunächst mit einem E-Scooter verfolgt. Das Mädchen sei weggelaufen und zu Boden gestürzt. Als der Unbekannte das Mädchen erreichte, soll er den E-Roller gegen die Stirn des Kindes geschwungen und es so verletzt haben. Danach verschwand der auf etwa 14 Jahre geschätzte Jugendliche vom Spielplatz. Die Polizei Westhessen-Wiesbaden ermittelt und bittet um Hinweise.