Jungbulle randaliert auf der Straße
Das entlaufene Tier löst im südhessischen Brachttal Notrufe aus und beschäftigt Einsatzkräfte. Versuche, den Bullen zu beruhigen, schlagen fehl.
Brachttal (dpa/lhe) - Ein ausgebüxter Jungbulle hat in Brachttal im Main-Kinzig-Kreis ein Auto beschädigt und Polizisten und Feuerwehrleute in Atem gehalten. Laut Polizei sprang das große Tier nach ersten Erkenntnissen am Sonntag im Ortsteil Hellstein gegen ein Autoheck und verletzte sich vermutlich. Alle Bemühungen, es nach mehreren Notrufen zu beruhigen und einzufangen, schlugen fehl, ebenso die Versuche eines Jägers, den Bullen zu betäuben.
Das Tier floh, näherte sich einer Radfahrerin und verschwand erneut. «Aufgrund der anhaltenden Gefährdungslage musste der Jungbulle schließlich von dem Jäger erlegt werden», teilte die Polizei weiter mit. Hinweise auf verletzte Menschen gab es zunächst nicht.