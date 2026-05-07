Bisher ungelöster Altfall

Junge Frau getötet - Mordprozess fast 42 Jahre nach der Tat

Mit ihrem neuen Freund wollte eine junge Frau in Aschaffenburg durchstarten – doch ihr Ex soll sie aus Eifersucht getötet haben. Warum der Fall nach mehr als 41 Jahren erst jetzt vor Gericht landet.

Maria Köhler wurde nur 19 Jahre alt. (Archivbild) Foto: -/Kriminalpolizei Aschaffenburg/dpa
Maria Köhler wurde nur 19 Jahre alt. (Archivbild)

Aschaffenburg (dpa) - Fast 42 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer angehenden Krankenschwester in Aschaffenburg steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. Von Donnerstag (9.00 Uhr) an soll in fünf Verhandlungstagen geklärt werden, was genau am 30. Juli 1984 geschah und wer die 19-jährige Maria Köhler mit einem Netzschal strangulierte.

Angeklagt ist der damalige Ex-Freund des Opfers - ein heute 67-Jähriger. Der Mann hat die Tat nach Ermittlerangaben gestanden. Sogenannten Altfall-Ermittlern bei der Polizei war es im vergangenen Jahr gelungen, den jahrelang Verdächtigen in der Türkei aufzuspüren und schließlich vor Gericht zu bringen.

Der Mordprozess findet vor dem Landgericht Aschaffenburg statt. Kann dem Angeklagten die Tat nachgewiesen werden, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann heimtückisch gehandelt hat, aus Eifersucht und Rache.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Trennung vor der Tat

Die 19-jährige Maria hatte sich vor ihrem Tod von dem damals 25-Jährigen getrennt und einen neuen Freund, einen im hessischen Hanau stationierten US-Soldaten. Der Verdächtige floh nach der Tat den Ermittlern zufolge von Frankfurt/Main aus in die Türkei, wo er geboren wurde. Zwei Tage später wurde das Opfer von einer Vorgesetzten in einem Wohnheim für angehende Krankenschwestern tot gefunden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr als 30 Stunden Gewalt – Gericht verurteilt Ex-Freund
Kriminalität

Mehr als 30 Stunden Gewalt – Gericht verurteilt Ex-Freund

Mitten in Künzelsau schleift ein Mann seine Ex-Freundin fast nackt durch die Straßen. Was die Frau sonst noch durchleiden musste – und wie ein Gericht die Tat bewertet.

13.03.2026

Anklage im Cold Case Maria zugelassen – Prozess ab Mai
Ungelöster Altfall

Anklage im Cold Case Maria zugelassen – Prozess ab Mai

Mehr als vier Jahrzehnte nach der Strangulation einer Frau in Aschaffenburg wird der jahrelang Verdächtige festgenommen. In knapp zwei Monaten kommt der Fall nun vor Gericht.

10.03.2026

Mordanklage im Cold Case Maria mehr als 41 Jahre nach Tat
Ungelöster Altfall

Mordanklage im Cold Case Maria mehr als 41 Jahre nach Tat

Mehr als vier Jahrzehnte nach der Strangulation einer Frau in Aschaffenburg wird der jahrelang Verdächtige festgenommen. Nun gibt es eine Anklage.

17.02.2026

Cold Case Maria - DNA an Tatwaffe wohl vom Verdächtigen
Ungelöster Altfall

Cold Case Maria - DNA an Tatwaffe wohl vom Verdächtigen

41 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Aschaffenburg wird der jahrelang Verdächtige festgenommen. Experten untersuchen das vermutete Tatwerkzeug und machen eine wichtige Entdeckung.

22.10.2025

Maria stranguliert - Geständnis nach 41 Jahren Flucht
Ungelöster Altfall

Maria stranguliert - Geständnis nach 41 Jahren Flucht

In einem Wohnheim in Aschaffenburg wird vor mehr als vier Jahrzehnten eine angehende Krankenschwester getötet. Der Verdächtige flieht und bleibt lange verschwunden - dabei war er zeitweise ganz nah.

16.09.2025