Junge Frau getötet - Mordprozess fast 42 Jahre nach der Tat
Mit ihrem neuen Freund wollte eine junge Frau in Aschaffenburg durchstarten – doch ihr Ex soll sie aus Eifersucht getötet haben. Warum der Fall nach mehr als 41 Jahren erst jetzt vor Gericht landet.
Aschaffenburg (dpa) - Fast 42 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer angehenden Krankenschwester in Aschaffenburg steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. Von Donnerstag (9.00 Uhr) an soll in fünf Verhandlungstagen geklärt werden, was genau am 30. Juli 1984 geschah und wer die 19-jährige Maria Köhler mit einem Netzschal strangulierte.
Angeklagt ist der damalige Ex-Freund des Opfers - ein heute 67-Jähriger. Der Mann hat die Tat nach Ermittlerangaben gestanden. Sogenannten Altfall-Ermittlern bei der Polizei war es im vergangenen Jahr gelungen, den jahrelang Verdächtigen in der Türkei aufzuspüren und schließlich vor Gericht zu bringen.
Der Mordprozess findet vor dem Landgericht Aschaffenburg statt. Kann dem Angeklagten die Tat nachgewiesen werden, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann heimtückisch gehandelt hat, aus Eifersucht und Rache.
Trennung vor der Tat
Die 19-jährige Maria hatte sich vor ihrem Tod von dem damals 25-Jährigen getrennt und einen neuen Freund, einen im hessischen Hanau stationierten US-Soldaten. Der Verdächtige floh nach der Tat den Ermittlern zufolge von Frankfurt/Main aus in die Türkei, wo er geboren wurde. Zwei Tage später wurde das Opfer von einer Vorgesetzten in einem Wohnheim für angehende Krankenschwestern tot gefunden.