Junge Geflüchtete begrüßen ukrainische Fußball-Mannschaft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Kurz vor dem Auftakt der Fußball-Europameisterschaft wollen an diesem Mittwochmittag junge Flüchtlinge die ukrainische Nationalmannschaft bei ihrer Ankunft in Deutschland empfangen. Ein Mädchen und ein Junge werden den Fußballern aus dem Kriegsland in Frankfurt «einen Unterstützerbrief übergeben, in dem im Namen aller aktuell 20.000 Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine in hessischen Schulen den Nationalspielern Glück und sportlicher Erfolg für das EM-Turnier gewünscht wird», wie das Landesbildungsministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Die ukrainische Nationalmannschaft soll gegen Mittag auf Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt landen. Kultusminister Armin Schwarz (CDU) will sie den Angaben nach als Vertreter der hessischen Landesregierung auf dem Rollfeld begrüßen. Auch der ukrainische Generalkonsul Vadym Kostiuk und eine Lehrerin des von Russland überfallenen Landes wollen die Mannschaft empfangen.

Ihr Trainingscamp schlagen die Osteuropäer in Taunusstein-Neuhof vor den Toren Wiesbadens auf. Am Donnerstag um 11.00 Uhr wollen sie ein öffentliches Training in der BRITA-Arena in Wiesbaden vor Zuschauern absolvieren. Die EM in Deutschland beginnt an diesem Freitag. Die Ukraine trifft bei der Endrunde in der Gruppe E auf Belgien, Rumänien und die Slowakei.

«Ein Zeichen weit über den Sport hinaus»

Die in Hessen wohnende Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte kürzlich betont: «Von der Teilnahme der Ukraine an der Euro 2024 geht ein Zeichen aus, das weit über den Sport hinausreicht: Die Ukraine gehört zu Europa.» Landesbildungsminister Schwarz wünschte der Nationalmannschaft des angegriffenen Landes viel Erfolg bei der EM: «Der Fußball kann helfen, den Ukrainern in schweren Zeiten ein bisschen Ablenkung zu geben.»