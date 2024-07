Junge überlebt fünf Meter tiefen Sturz beinahe unverletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie durch ein Wunder hat ein sechsjähriger Junge einen Sturz in einen fünf Meter tiefen Schacht beinahe unverletzt überstanden. Das Kind hatte beim Spielen am Donnerstagabend das Gitter eines Lichtschachts an einem Haus in Wiesbaden angehoben und war in die Tiefe gestürzt, wie die Feuerwehr mitteilte.