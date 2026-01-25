Junge wird durch Böller schwer an der Hand verletzt

Dieburg (dpa) - Ein elf Jahre alter Junge ist in Dieburg in Südhessen beim Spielen mit einem Böller schwer an der Hand verletzte worden. Wie die Polizei mitteilte, war dem Kind der Böller am Nachmittag in der Hand explodiert. Der Junge kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Wie der Unfall passieren konnte, ist noch unklar - zum genauen Hergang gebe es bisher keine Erkenntnisse, hieß es von der Polizei.