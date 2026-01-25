Junge wird durch Böller schwer an der Hand verletzt
Silvester ist fast einen Monat her, die Debatte über ein Böllerverbot längst wieder abgeflaut. Doch noch immer gibt es schwerste Unfälle mit Knallern. Nun wurde ein Junge in Südhessen schwer verletzt.
Dieburg (dpa) - Ein elf Jahre alter Junge ist in Dieburg in Südhessen beim Spielen mit einem Böller schwer an der Hand verletzte worden. Wie die Polizei mitteilte, war dem Kind der Böller am Nachmittag in der Hand explodiert. Der Junge kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Wie der Unfall passieren konnte, ist noch unklar - zum genauen Hergang gebe es bisher keine Erkenntnisse, hieß es von der Polizei.