Notfälle

Junge wird durch Böller schwer an der Hand verletzt

Silvester ist fast einen Monat her, die Debatte über ein Böllerverbot längst wieder abgeflaut. Doch noch immer gibt es schwerste Unfälle mit Knallern. Nun wurde ein Junge in Südhessen schwer verletzt.

Der Junge wurde durch den Böller schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Der Junge wurde durch den Böller schwer verletzt. (Symbolbild)

Dieburg (dpa) - Ein elf Jahre alter Junge ist in Dieburg in Südhessen beim Spielen mit einem Böller schwer an der Hand verletzte worden. Wie die Polizei mitteilte, war dem Kind der Böller am Nachmittag in der Hand explodiert. Der Junge kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Wie der Unfall passieren konnte, ist noch unklar - zum genauen Hergang gebe es bisher keine Erkenntnisse, hieß es von der Polizei.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Festlich, nervig, bedrohlich? Die große Böller-Kontroverse
Silvester

Festlich, nervig, bedrohlich? Die große Böller-Kontroverse

Jede Silvesternacht gibt es Verletzte, überlastete Notaufnahmen und Angriffe auf Polizisten. Viele Menschen fordern ein Böllerverbot. Gegner haben Angst um Traditionen.

02.12.2025

Umfrage: Großteil der Deutschen feiert Silvester ohne Böller
Böllerverbot

Umfrage: Großteil der Deutschen feiert Silvester ohne Böller

Silvester feiern mit Sekt, Raclette - und Böllern? Laut einer Umfrage verzichten die meisten Deutschen um Mitternacht auf Feuerwerk. Ähnlich viele sind für ein Böllerverbot - mit einer Einschränkung.

12.11.2025

Umfrage: Mehrheit für bundesweites Böllerverbot
Jahreswechsel

Umfrage: Mehrheit für bundesweites Böllerverbot

Zum Jahreswechsel hat es beim Feuerwerk schwere Unfälle mit Toten und Verletzten gegeben. Was denken die Menschen in Deutschland übers Böllern? Eine Umfrage gibt Aufschluss.

14.01.2025

1,9 Millionen Menschen fordern Böllerverbot
Silvester

1,9 Millionen Menschen fordern Böllerverbot

Mehr als 1,9 Millionen haben zwei Petitionen für ein Böllerverbot unterschrieben. Der Pyrotechnik-Verband sieht in der Debatte eine Vermengung von Sprengstoffkriminalität und friedlichem Feuerwerk.

06.01.2025

Jahreswechsel

Städte bereiten sich auf Silvester vor: Böller-Verzicht

Das neue Jahr mit bunt leuchtenden Raketen und Knallerei begrüßen - für viele Menschen in Hessen gehört das an Silvester einfach dazu. Doch nicht überall ist die Böllerei erlaubt - und Umwelt- und Tierschützer rufen auch in diesem Jahr zum Verzicht auf.

27.12.2023