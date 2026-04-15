Unfall

Junge wird von Auto erfasst und leicht verletzt

Ein Kind steigt in Hechingen aus dem Schulbus. Es will über die Straße laufen - doch dann kommt es zum Zusammenstoß.

Leichte Verletzungen hat sich ein Junge bei einem Unfall in Hechingen zugezogen. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Leichte Verletzungen hat sich ein Junge bei einem Unfall in Hechingen zugezogen. (Symbolbild)

Hechingen (dpa/lsw) - Ein Kind ist nach dem Aussteigen aus einem Schulbus in Hechingen (Zollernalbkreis) mit einem Auto zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Der 13-jährige Junge sei zu Boden gestürzt und ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Ihren Ermittlungen zufolge hatte der Schulbus am Dienstag an einer Haltestelle Kinder aussteigen lassen und dabei das Warnblinklicht eingeschaltet. 

Der Junge wollte nach Verlassen des Busses an dessen Rückseite die Straße überqueren. Dabei wurde er leicht vom Wagen eines 29 Jahre alten Fahrers erfasst, der auf der Gegenfahrspur unterwegs war. Warum genau es zu dem Unfall kam, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrer übersieht Schulbus – drei Kinder verletzt
Unfälle

Autofahrer übersieht Schulbus – drei Kinder verletzt

Nach dem Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Auto landen Kinder im Krankenhaus. Wie es dazu kam und wie hoch der Schaden ist.

18.03.2026

Kind radelt gegen fahrenden Schulbus: schwer verletzt
Busunglück

Kind radelt gegen fahrenden Schulbus: schwer verletzt

An einer Kreuzung prallt der Junge gegen den fahrenden Bus, wahrscheinlich hat er ihm die Vorfahrt genommen. Nun soll ein Sachverständiger den Unfall rekonstruieren.

04.09.2025

Schulbus rollt gegen Mauer – ein Kind verletzt
Unfall

Schulbus rollt gegen Mauer – ein Kind verletzt

In Gladenbach prallt ein Schulbus führerlos gegen eine Mauer. Wie das passieren konnte, muss nun ermittelt werden.

03.09.2025

Unfälle

Zusammenstoß mit Auto: Siebenjähriger schwer verletzt

Auf dem Weg zur Bushaltestelle läuft ein Kind im Alter von sieben Jahren plötzlich auf die Straße. Es kommt zum Unfall mit einem heranfahrenden Auto.

08.03.2024

Unfall

Mehrere Kinder bei Unfall mit Schulbus leicht verletzt

30.03.2023