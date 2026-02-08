Zu Schnell um die Kurve?

Junger Mann fährt mit Auto gegen Gefängnismauer

Ampel umgefahren, Gefängnismauer gerammt, dann abgehauen: Was dem 20-Jährigen nun droht.

Die Polizei findet den Verdächtigen bei sich zu Hause. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei findet den Verdächtigen bei sich zu Hause. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Gegen eine Gefängnismauer ist ein junger Mann mit seinem Auto in Ulm geprallt und dann davongefahren. Der 20-Jährige sei am Samstag vermutlich zu schnell in einer Kurve unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Wagen prallte zunächst gegen eine Ampel, ehe er gegen die Mauer des Gefängnisses stieß. 

Die Beamten fanden den Verdächtigen schließlich in seinem Haus. Er habe seinen Führerschein abgeben müssen und bekam eine Anzeige wegen Fahrerflucht. Verletzt wurde niemand.

