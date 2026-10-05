Kriminalität

Junges Quartett klaut serienweise Roller, Räder und Jacken

Monatelang haben drei Teenager und ein 18-Jähriger Albstadt unsicher gemacht. Ihre Beute: Zweiräder und Kleidung. Damit ist jetzt vorerst Schluss.

Nach Diebstählen und Raubzügen in Albstadt ist ein Quartett in Untersuchungshaft gekommen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Nach Diebstählen und Raubzügen in Albstadt ist ein Quartett in Untersuchungshaft gekommen. (Symbolbild)

Albstadt (dpa/lsw) - Weil sie in Albstadt (Zollernalbkreis) serienweise Motorroller, Fahrräder und Jacken gestohlen haben sollen, sind vier junge Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge handelt es sich bei dem Quartett um drei Jugendliche und einen 18-Jährigen. Sie sollen seit Frühjahr in rund ein Dutzend Fällen vorwiegend Motorroller und Fahrräder entwendet haben. 

Die Ermittler schätzen den Gesamtwert der Fahrzeuge auf mehr als 10.000 Euro. Außerdem sollen die Verdächtigen monatelang mehrere Minderjährige bedroht, geschlagen und ihnen ihre Jacken gestohlen haben. Polizei und Staatsanwaltschaft werfen den Verdächtigen Diebstahls-, Raub- und Erpressungsdelikte vor. Ermittler waren dem Quartett seit Monaten auf der Spur. Am Freitag wurden die Vier festgenommen und einer Haftrichterin vorgeführt.

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