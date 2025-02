Justiz bündelt Staatsschutzverfahren in neuem Zentrum

Stuttgart (dpa/lsw) - In einem neuen Staatsschutzzentrum in Stuttgart will die Landesregierung künftig die Ermittlungen bei großen Terror- und Staatsschutzverfahren bündeln. Davon erhofft sich Justizministerin Marion Gentges (CDU) unter anderem schnellere Verfahren. Zudem soll die Justiz dadurch stärker mit Ermittlern des Antiterrorzentrums im Landeskriminalamt sowie mit dem Verfassungsschutz vernetzt werden.