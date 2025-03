Källenius: Mercedes fast so amerikanisch wie US-Unternehmen

Stuttgart/Rom (dpa) - Im Zollstreit zwischen der EU und den USA weist Mercedes-Chef Ola Källenius auf die lange US-Tradition des Autobauers hin. «Da ist ja Mercedes seit 120 Jahren dort fast so amerikanisch wie jedes andere amerikanische Unternehmen und älter als die meisten amerikanischen Unternehmen», sagte der Manager der Deutschen Presse-Agentur bei der Vorstellung des neuen Mercedes CLA in Rom. Mercedes sei in den USA «zu Hause».