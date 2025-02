Kälte, Frost und Nebel in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Es bleibt frostig und kalt in Hessen. Zwar zeigt sich heute oft die Sonne, mit Höchstwerten zwischen 2 und 5 Grad bleibt es aber recht kalt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Hochlagen erwartet der DWD bis zu 0 Grad - in manchen Tallagen bleibt es den ganzen Tag neblig-trüb. Zudem beginnt der Morgen frostig und erst ab dem Mittag dürften sich die positiven Temperaturen einstellen.