Terrorpläne

«Kaiserreichsgruppe»: Mann aus Ortenaukreis angeklagt

Ein Unterstützer der «Kaiserreichsgruppe» soll Anschläge geplant haben, die einen bundesweiten Stromausfall auslösen sollten. Nun wurde er angeklagt.

Ein Unterstützer der «Kaiserreichsgruppe» soll Anschläge geplant haben, die einen bundesweiten Stromausfall auslösen sollten. (Symbolbild) Foto: Heiko Rebsch/dpa
Stuttgart (dpa/lsw) - Erst am Donnerstag begann in Stuttgart der Prozess gegen einen mutmaßlichen Unterstützer der Gruppe – nun ist ein weiterer Mann im Zusammenhang mit der sogenannten «Kaiserreichsgruppe» angeklagt worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart mit. Dem Mann aus dem Ortenaukreis wird vorgeworfen, ab Februar 2022 seine Mitwirkung an einem Anschlag zugesagt zu haben. Der Angeklagte soll zudem Objekte für einen möglichen Anschlag in Baden-Württemberg und Bayern ausgekundschaftet haben.

Impressum

Ziel der Gruppe war laut Anklage, die freiheitlich-demokratische Grundordnung gewaltsam zu beseitigen und ein autoritäres Regierungssystem nach Vorbild des Deutschen Kaiserreichs von 1871 einzuführen.

Mehrere Personen bereits verurteilt

Gegen mutmaßliche Rechtsterroristen aus der «Kaiserreichsgruppe» gab es bereits Urteile mit mehrjährigen Haftstrafen. Mit Sprengstoffanschlägen wollten sie die Stromversorgung in Deutschland wochenlang lahmlegen, «um insbesondere die Bevölkerung von der Berichterstattung der Medien abzuschneiden und eine Reaktion der staatlichen Sicherheitsbehörden auf den
Umsturzversuch zu erschweren», wie die Generalstaatsanwaltschaft betont. Zudem wollte die Gruppe nach Angaben der Ermittler den früheren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen.

«Das gemeinsame übergeordnete Ziel eines Umsturzes in der Bundesrepublik Deutschland soll auf mehreren Zusammenkünften, in Telefongesprächen und Chatnachrichten der Gruppenmitglieder und weiterer gleichgesinnter Personen, darunter auch der Angeschuldigte, geplant und fortentwickelt worden sein», so die Anklagebehörde.

