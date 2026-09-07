Tierdiebstahl

Kalb aus Box gestohlen – Polizei ermittelt

Wer klaut ein Kalb aus seiner Box? Die Polizei vermutet einen nächtlichen Diebstahl – und das kurz vor dem geplanten Verkauf des Tiers. Was steckt dahinter?

Ein Unbekannter hat laut Polizei ein Kalb bei Warthausen gestohlen. (Symbolbild) Foto: Ulrich Perrey/dpa
Ein Unbekannter hat laut Polizei ein Kalb bei Warthausen gestohlen. (Symbolbild)

Warthausen (dpa/lsw) - Ein bislang unbekannter Täter hat bei Warthausen (Kreis Biberach) ein Kalb aus seiner Box gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, soll das zwei Monate alte Rind nicht von allein die Herde verlassen haben. Es soll außerdem nicht die Möglichkeit gehabt haben, aus seiner Kunststoffbox auszubrechen. 

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei daher davon aus, dass ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag mit einem Fahrzeug auf das Gelände der Rinderaufzucht kam und das Kalb mitnahm. Das schwarz-weiße Tier hätte demnach am Sonntag an einen Viehhändler übergeben werden sollen. 

Der Verantwortliche der Rinderaufzucht stellte laut Polizei am Sonntagmorgen fest, dass das Kalb fehlte. Eine umfangreiche Suche blieb ergebnislos. Die Polizei ermittelt nun.

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