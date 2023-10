Kallen lobt EM-Organisation: Deutschland «Weltmeister»

Frankfurt/Main (dpa) - UEFA-Wettbewerbsdirektor Martin Kallen hat die deutschen EM-Organisatoren acht Monate vor dem Turnier in höchsten Tönen gelobt. «Deutschland kann nur eine Eins bekommen», sagte der Schweizer am Freitag während einer Gesprächsrunde auf der Frankfurter Buchmesse. «Deutschland ist der Weltmeister der Organisation, das wird auch dieses Mal so sein.» Das Turnier mit 24 Mannschaften wird am 14. Juni 2024 angepfiffen.