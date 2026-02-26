Europa League

Kampf um Linksverteidiger-Posten: Mittelstädt gibt nicht auf

Drei Spieler, zwei Plätze: Stuttgarts Mittelstädt kämpft um sein WM-Ticket. Wie ein Gespräch mit dem Bundestrainer ihn zusätzlich motiviert hat.

Will zurück in die Nationalmannschaft: Maximilian Mittelstädt Foto: Christian Charisius/dpa
Will zurück in die Nationalmannschaft: Maximilian Mittelstädt

Stuttgart (dpa) - Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart kämpft nach seiner Ausbootung um eine Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft. «Mein Ziel ist es, mich für die Weltmeisterschaft zu empfehlen und vielleicht noch einmal reinzurutschen», sagte der Linksverteidiger mit Blick auf das Turnier im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko.

Bundestrainer Julian Nagelsmann berief Mittelstädt zuletzt nicht. Er entschied sich stattdessen sowohl im Oktober als auch im November für David Raum von RB Leipzig und Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt. «Klar, da gibt es ein Duell, wo vielleicht drei Spieler um die Position kämpfen und zwei am Ende mitgenommen werden», so der VfB-Profi. «Die anderen Jungs machen es auch sehr gut und es ist schwer zu sagen, wie ich mich da positioniert fühle.»

Hoeneß: «Natürlich bin ich ein Fan»

Er wolle sich daher mit guten Leistungen über den Verein in den Fokus des Bundestrainers spielen, «um nochmal eine Rolle zu spielen», sagte Mittelstädt vor dem Zwischenrunden-Rückspiel des VfB in der Europa League gegen Celtic Glasgow am Donnerstag. Der 28-Jährige erklärte zudem: «Er hat mir gesagt, was ich zu tun habe. Das hat mich nur noch mehr motiviert und ich versuche, meine Leistung zu bringen.»

Bislang kommt Mittelstädt auf 15 Einsätze im DFB-Dress. Beim VfB ist er ein Leistungsträger, der auch Stuttgarts Trainer Hoeneß begeistert. «Er ist sehr komplett in seiner Spielweise. Natürlich bin ich ein Fan von Maxi - und wünsche ihm sehr, dass er eine WM spielen kann. Das Beste sind wie immer gute Leistungen, da kann er sich aktuell nichts vorwerfen lassen.»

