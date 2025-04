Kanufahrer finden wohl Leiche von vermisstem 37-Jährigen

Malterdingen/Kenzingen (dpa/lsw) - Kanufahrer haben nach wochenlanger Suche von Polizei und Angehörigen wohl die Leiche eines 37-Jährigen in dem Fluss Elz bei Kenzingen (Kreis Emmendingen) gefunden. Der Mann war laut Polizei in der Nacht zum 23. Februar nach dem Besuch einer privaten Feier in Kenzingen verschwunden.