Fußball-Bundesliga

Kapitänin Diehm verlängert in Hoffenheim

Spielführerin Vanessa Diehm läuft auch weiterhin für die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG auf. Die Binde am Arm zu tragen, sei eine große Ehre für sie, sagt die 22-Jährige.

Kapitänin der deutschen U23-Nationalmannschaft: Vanessa Diehm. (Archivbild) Foto: Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa
Kapitänin der deutschen U23-Nationalmannschaft: Vanessa Diehm. (Archivbild)

St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Spielführerin Vanessa Diehm hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Die gebürtige Karlsruherin war 2019 in den Nachwuchs der TSG gewechselt. Die Defensivspielerin ist auch Kapitänin der deutschen U23-Nationalmannschaft.

«Ich bin in Baden-Württemberg geboren, Hoffenheim ist für mich Heimat», sagte die 22-jährige Diehm in einer Clubmitteilung. «Es ist für mich eine riesengroße Ehre, seit dieser Saison als junge Spielerin die Kapitänsbinde tragen zu dürfen. Wir haben hier die optimalen Bedingungen, unter denen ich mich fußballerisch und persönlich noch weiterentwickeln möchte.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hoffenheim verlängert Vertrag mit Innenverteidiger Chaves
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim verlängert Vertrag mit Innenverteidiger Chaves

Arthur Chaves hat sich bei der TSG 1899 Hoffenheim schnell als Stammspieler etabliert. Die Kraichgauer sind überzeugt davon, dass das erst der Anfang war.

17.07.2025

DFB-Kapitänin Gwinn bei der EM mit Regenbogenbinde
Frauen-EM

DFB-Kapitänin Gwinn bei der EM mit Regenbogenbinde

Die DFB-Frauen stehen für Vielfalt in der Gesellschaft. Dies symbolisiert bei der Europameisterschaft in der Schweiz auch die neue Spielführerin.

01.07.2025

«Die kratzt»: Kimmichs Kampf mit der Kapitänsbinde
Fußball-Bundesliga

«Die kratzt»: Kimmichs Kampf mit der Kapitänsbinde

Drei Tage nach dem Champions-League-K.o. haben die Bayern in Heidenheim maximal Luxusprobleme - zumindest ihr Kapitän. Der klärt nach der Partie ein Kuriosum um die Binde auf.

19.04.2025

Neue DFB-Kapitänin Gwinn will sich nicht wegducken
Nationalteam

Neue DFB-Kapitänin Gwinn will sich nicht wegducken

Giulia Gwinn will mit 24 bei den deutschen Fußballerinnen mehr Verantwortung übernehmen - und trägt jetzt die Binde am Arm. Ein Zeichen für den anstehenden Umbruch im Olympia-Jahr.

04.04.2024

Bundesliga

TSG Hoffenheim verlängert Vertrag mit Akpoguma bis 2026

21.06.2023