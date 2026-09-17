Karetsas nach Kreislaufkollaps wieder eine Option für BVB

Dortmund (dpa) - Nach seinen Kreislaufproblemen steht Konstantinos Karetsas Borussia Dortmund im Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart wieder zur Verfügung. Das bestätigte sein Trainer Niko Kovac vor der Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Der 18-jährige Grieche war beim 3:2 in der Champions League gegen den FC Villarreal vor neun Tagen nach einem Kreislaufkollaps auf einer Trage vom Platz und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden.

«Er ist wohlauf, das ist das Wichtigste. Wenn man so etwas erlebt, hat man es sicher noch im Hinterkopf. Aber ich sehe von Tag zu Tag, dass er freier wird und immer weniger daran denkt. Er ist positiv unterwegs, lacht und hat Spaß im Training. Das ist eine gute Voraussetzung das alles zu verarbeiten und zu vergessen», berichtete Kovac. Der Mittelfeldspieler habe am Donnerstag wieder voll mit dem Team trainiert und werde mitreisen, wenn nicht mehr passiere.

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Karetsas war jedoch nicht der einzige Dortmunder, über den Kovac vor dem Spiel sprach. Mit Blick auf mögliche Pfiffe gegen den Ex-Stuttgarter Waldemar Anton betonte der Trainer: «Waldi hat schon bewiesen, dass es in komplett kaltlässt. Aber ob das jetzt normal ist? Ich glaube nicht. Ich denke, irgendwann sollte auch gut sein. Man darf auch nicht vergessen, was Waldi für diesen Club getan hat, als es wirklich nicht so gut lief.»