Zoo

Karlsruher Eisbären in Not – Feuerwehr rückt an

Warum verlor das Eisbärenbecken im Karlsruher Zoo plötzlich Wasser? Die Feuerwehr half rasch, doch die genaue Ursache bleibt vorerst ungeklärt.

Die Feuerwehr füllte Eisbärenbecken wieder auf Foto: Timo Deible/Zoo Karlsruhe/dpa
Die Feuerwehr füllte Eisbärenbecken wieder auf

Karlsruhe (dpa/lsw) - Im Karlsruher Zoo ist über Nacht der Wasserstand im Tiefbecken der Eisbären aus ungeklärter Ursache abgesunken. Die Tiere Nuka und Mika konnten schon im Becken stehen, wie ein Zoo-Sprecher sagte. Die Feuerwehr rückte an und befüllte das Becken mit sieben Schläuchen innerhalb einer halben Stunde. So stieg der Wasserstand und die Bären konnten das Becken selbstständig wieder verlassen.

Warum das Wasser in der Nacht abfiel und wohin es floss, blieb vorerst unklar. Die Wassertechnik werde überprüft. Am Donnerstag sei kein Wasserverlust mehr erkennbar gewesen.

