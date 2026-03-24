2. Fußball-Bundesliga

Karlsruher SC holt Offensiv-Allrounder aus Regensburg

Noel Eichinger gehört in dieser Saison zu den Leistungsträgern in Regensburg. Mit seinen Auftritten hat er sich für den Karlsruher SC empfohlen.

Noel Eichinger wechselt nach Karlsruhe. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa
Noel Eichinger wechselt nach Karlsruhe. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Noel Eichinger verpflichtet. Der 24-Jährige kommt zur neuen Saison vom SSV Jahn Regensburg, wie die Badener mitteilten. Über die Laufzeit des Vertrages und die Ablösemodalitäten ist nichts bekannt. In dieser Drittliga-Spielzeit absolvierte Eichinger bislang 28 Spiele und kam dabei auf zehn Tore sowie fünf Vorlagen.

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«Noel gibt uns in der Offensive deutlich mehr Flexibilität. Er ist in der Lage, mehrere Positionen zu bekleiden, sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln», sagte Timon Pauls, Direktor Profifußball beim KSC. «Außerdem bringt er dabei unterschiedliche Qualitäten mit, die unserem Spiel guttun werden, vor allem seine Intensität im Spiel mit, aber auch gegen den Ball.»

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