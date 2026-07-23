Karlsruher SC setzt weiter auf Abwehrroutinier Franke

Karlsruhe (dpa/lsw) - Verteidiger-Routinier Marcel Franke bleibt auch unter dem neuen Trainer Maximilian Senft beim Karlsruher SC. Der 33 Jahre alte Abwehrspieler habe seinen Vertrag vorzeitig verlängert, teilte der badische Fußball-Zweitligist mit, nannte aber keine Vertragslaufzeit. Franke spielt seit dem Sommer 2022 beim KSC und war vor vier Jahren von Hannover 96 zu den Badenern gewechselt.

«Gerade jetzt, wo wir im Rahmen unserer strategischen Ausrichtung unseren Kader mit vielen jungen und neuen Spielern zusammenstellen, ist ein Charakter wie Franky von größtem Wert», sagte Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann laut Vereinsmitteilung. «Nicht nur wegen seiner Leistung, sondern wegen dem, was er unserer Mannschaft als Mensch und Spieler gibt».

In der vergangenen Saison war der Routinier zeitweise wegen einer Bauchmuskelverletzung ausgefallen, nicht frei von Patzern gewesen und hatte mehrfach großen Anteil an Gegentreffern. In die neue Spielzeit startet der KSC am 8. August mit einem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld.

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