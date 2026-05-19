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Karlsruher SC zieht bei Scholl Kaufoption

Der bisherige Leihspieler vom FC Bayern überzeugte in seiner ersten Saison im Wildpark. Nun soll Paul Scholl langfristig den Verein verstärken.

Der Karlsruher SC zieht bei Paul Scholl (l) die Kaufoption. (Archivbild) Foto: Fabian Strauch/dpa
Der Karlsruher SC zieht bei Paul Scholl (l) die Kaufoption. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Paul Scholl bleibt auch über die Saison hinaus beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Wie der Verein bekannt gab, zieht er die im Leihvertrag mit dem FC Bayern München verankerte Kaufoption und verpflichtet den 19 Jahre alten Innenverteidiger fest.

«Paul hat in seinen Einsätzen seine Anlagen und sein Potenzial unter Beweis gestellt - auch in schwierigen Drucksituationen. Mit seinen 19 Jahren steht er noch am Anfang seiner Entwicklung. Als zweikampfstarker und spielintelligenter Innenverteidiger besitzt er ein sehr interessantes Profil, auf das wir fest in unseren Planungen bauen», sagte Geschäftsführer Sport Mario Eggimann über den langfristigen Verbleib von Scholl.

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