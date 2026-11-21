Karlsruher Zoo hofft auf Eisbären-Nachwuchs mit Rasputin
Rasputin kann Nuka schon riechen, hören und durch eine Scheibe beobachten - näher kommen sich die beiden Eisbären vorerst nicht. Wie der Zoo ihr erstes Treffen vorbereitet.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Es ist der Anfang einer Eisbären-Bekanntschaft, aber sie beginnt vorerst mit Abstand. Rasputin ist aus dem Hamburger Tierpark Hagenbeck nach Karlsruhe gezogen, wie die Stadt Karlsruhe mitteilte. Dort soll er künftig mit Eisbärin Nuka zusammenleben. Doch bevor es zu einer ersten richtigen Begegnung kommt, heißt es für die beiden erst einmal beschnuppern, zuhören und durch die Scheibe beobachten.
Erst mal nur Blickkontakt durch eine Scheibe
Damit sich die Eisbären in Ruhe kennenlernen können, bleiben sie den Angaben nach zunächst getrennt. Riechen und hören können sie sich laut der Stadt Karlsruhe aber von Anfang an. Durch eine Kontaktscheibe sehen sie sich demnach auch. Das Zusammentreffen werde langsam vorbereitet, hieß es. Die Revierleiterin Anja Fielenbach sei vor dem Umzug bereits mehrere Tage in Hamburg gewesen, um Rasputins Gewohnheiten kennenzulernen.
Dass aus der Bekanntschaft mehr werden könnte, ist durchaus erwünscht. Das Europäische Erhaltungszuchtprogramm empfiehlt laut der Stadt Karlsruhe Rasputin und Nuka als Zuchtpaar. «Ich freue mich sehr, dass Rasputin gut angekommen ist und wir gemeinsam mit Nuka die Möglichkeit haben, zur Erhaltungszucht dieser besonderen Tierart beizutragen», sagte Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Der Klimawandel und der Rückgang des arktischen Meereises setzten Eisbären in ihrer Heimat laut dem Zoodirektor unter Druck.
Rasputin bringt übrigens schon Vater-Erfahrung mit: Mit Eisbärin Flocke hatte er bereits vier Jungtiere.