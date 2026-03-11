Handball

Karriere-Pause: Vize-Weltmeisterin Smits ist schwanger

Nationalspielerin Xenia Smits packt die Handballschuhe vorerst ein und steht dem DHB vorerst nicht mehr zur Verfügung. Der Grund ist ein «kleines Wunder».

Xenia Smits legt eine Karrierepause ein, weil sie ein Kind erwartet. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Xenia Smits legt eine Karrierepause ein, weil sie ein Kind erwartet. (Archivbild)

Metz/Dortmund (dpa) - Die deutsche Nationalspielerin Xenia Smits erwartet im Herbst ein Kind und legt deshalb eine Handball-Pause ein. Das teilte die 31-Jährige in einem Instagram-Post mit. In dem Video ist zu sehen, wie die Rückraumspielerin aus Metz ihre Handballschuhe in einem Karton verstaut. Auf dem Deckel klebt ein Ultraschallbild.

«Für eine kurze Zeit stelle ich meine Handballschuhe zur Seite – nicht, weil der Traum vom Sport endet, sondern weil ein neuer beginnt. Wir erwarten unser kleines Wunder. Ein neues Kapitel, das unser Leben gerade auf die schönste Weise verändert», schrieb Smits dazu.

Führungsspielerin Smits: 362 Tore in 156 Länderspielen

Smits absolvierte bisher 156 Länderspiele für die Frauen-Nationalmannschaft, in denen sie 362 Tore erzielte. Im Dezember hatte die Führungsspielerin mit dem DHB-Team sensationell WM-Silber geholt. Beim Länderspiel-Doppelpack in der Vorwoche gegen Slowenien gehörte die langjährige Spielerin der HB Ludwigsburg schon nicht mehr zum Kader.

«Wir kennen Xenia als eine außergewöhnliche Handballerin, als eine starke Persönlichkeit und vor allem als einen wunderbaren Menschen mit einem großen Herzen. Nun beginnt für sie ein ganz neuer und besonderer Lebensabschnitt», sagte Teammanagerin Anja Althaus in einer Verbandsmitteilung.

