Sänger

Karriereende? Was Schlagerstar Matthias Reim dazu sagt

Mit «Verdammt, ich lieb' Dich» wurde Matthias Reim vor Jahrzehnten berühmt. Denkt er langsam nicht mal ans Aufhören? Der Schlagerstar gibt eine klare Antwort.

Matthias Reim: «Ich höre nicht auf» (Archivbild) Foto: Michael Matthey/dpa
Matthias Reim: «Ich höre nicht auf» (Archivbild)

Stockach (dpa) - Schlagerstar Matthias Reim denkt eigenen Angaben zufolge nicht an ein Karriereende. «Ich höre nicht auf», sagte Reim in einem am Sonntag auf der Plattform Instagram veröffentlichten Video. «Ich bleibe auf der Bühne, solange ich stehen kann», sagte Reim. Und selbst wenn er nicht mehr stehen könne, dann rolle er eben auf die Bühne. Er könne sich nicht vorstellen, dass er das Schönste, was er im Leben habe, jemals lassen werde, sagte der am Bodensee lebende 68-Jährige. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Reim wurde 1990 mit dem Lied «Verdammt, ich lieb' Dich» berühmt. Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums hatte Reim 2025 eine Tournee für 2026 angekündigt. Zwischen Mai und Ende Dezember will der Sänger durch Deutschland touren. Der Titel der Tour lautet «Matthias Reim - 35 Jahre "Verdammt ich lieb' dich"».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Verdammt ich lieb' dich» - Matthias Reim auf Jubiläumstour
Konzerte

«Verdammt ich lieb' dich» - Matthias Reim auf Jubiläumstour

Vor 35 Jahren stürmte Matthias Reim mit «Verdammt ich lieb' dich» die Charts. Im kommenden Jahr möchte der Schlagersänger das Jubiläum seines Hits und seines Debütalbums auf großer Bühne feiern.

17.10.2025

Wie Udo: Matthias Reim wünscht sich Feature mit Apache
Shows

Wie Udo: Matthias Reim wünscht sich Feature mit Apache

Ins Studio mit Apache 207? Matthias Reim überrascht mit einer Wunsch-Kollabo – und erklärt, warum ihm ungewöhnliche Co-Tracks wichtig sind.

25.04.2025

Matthias Reim arbeitet an «Verdammt, ich lieb' Dich»-Musical
Shows

Matthias Reim arbeitet an «Verdammt, ich lieb' Dich»-Musical

«Verdammt ich lieb dich» soll auf die Musical-Bühne kommen: Matthias Reim arbeitet an einer Liebesgeschichte zu seinem Mega-Hit.

23.04.2025

Matthias Reim: «Ich bin ein sehr optimistischer Mensch»
Leute

Matthias Reim: «Ich bin ein sehr optimistischer Mensch»

In den 1990ern wurde Matthias Reim mit «Verdammt, ich lieb' Dich» zum Schlagerstar. Auch wenn der Sänger optimistisch in die Zukunft schaut, macht ihm vor allem eins Sorgen.

29.05.2024

Matthias Reim: KI hat keine Emotionalität
Leute

Matthias Reim: KI hat keine Emotionalität

In den 1990ern wurde Matthias Reim mit «Verdammt, ich lieb' Dich» zum Schlagerstar. Zu KI im Musikbetrieb hat er seine eigene Meinung.

26.05.2024