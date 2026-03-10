Diehl Defence

Kartellamt macht Weg frei für neue Artilleriemunition-Firma

In der westlichen Welt ist Rheinmetall Marktführer beim Verkauf von Artilleriegranaten. Einer der großen Konkurrenten ist Nammo aus Norwegen. Die bekommen nun in Deutschland einen Fuß in die Tür.

Das Logo von Diehl Defence. Der deutsche Hersteller darf mit dem norwegischen Rüstungsunternehmen Nammo zusammenarbeiten, um in Deutschland Artilleriemunition herzustellen. Foto: Daniel Karmann/dpa
Bonn/Überlingen (dpa) - Beim Verkauf von Artilleriemunition muss sich der Rüstungskonzern Rheinmetall einem schärferen Wettbewerb in Deutschland stellen. Das Bundeskartellamt genehmigte ein Gemeinschaftsprojekt des großen norwegischen Rheinmetall-Konkurrenten Nammo Raufoss und des deutschen Lenkflugkörper-Herstellers Diehl Defence für die Produktion von 155-Millimeter-Geschossen. Nammo hat bislang in Deutschland keine Produktionsanlagen, über ein Gemeinschaftsunternehmen mit Diehl ändert sich das nun - für dieses Joint Venture wurde nun die Freigabe erteilt. 

Diehl Defence hat seinen Sitz in Überlingen am Bodensee. Es fertigt bislang nur im geringen Umfang Artilleriegranaten, dank des Branchenriesen Nammo kommt Diehl nun auf ein deutlich höheres Produktionslevel. 

Nammo und Diehl Defence hatten gemeinsam an einer Ausschreibung für einen Bundeswehr-Großauftrag teilgenommen und dabei den Zuschlag erhalten. Damit der Auftrag auch ausgeführt werden kann, musste das Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden. Dies kann nun erfolgen, Deutschlands oberste Wettbewerbshüter legen den Firmen keine Steine in den Weg. 

Diehl hätte den Auftrag nicht allein ausführen können, sagt Kartellamtschef Andreas Mundt. «Nammo hat die von der Bundeswehr bestellte Munition entwickelt und hält das geistige Eigentum daran - durch Diehls Zusammenarbeit mit Nammo wird der Wettbewerb daher nicht beschränkt.» Durch die Zusammenarbeit von Diehl und Nammo entstehe ein leistungsfähiger Wettbewerb in Deutschland, was den Wettbewerb sogar fördere, sagt Mundt.

