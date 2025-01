Kassel wird Etappenort der Deutschland Tour

Kassel (dpa/lhe) - Kassel wird in diesem Jahr Zielort der vorletzten Etappe der Deutschland Tour sein. Der Renntag für die Radprofis startet am 23. August in Arnsberg im Sauerland und endet in der nordhessischen Großstadt, wie die Veranstalter mitteilten. «Kassel baut die Brücke zwischen der Halbzeit und dem Finale der Rundfahrt», hieß es.