Kastanienbäume kämpfen gegen Schädlinge

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Kastanien sammeln gehört zum Herbst dazu. Viele Kastanienbäume kämpfen allerdings gegen Schädlinge, zum Beispiel die Kastanienminiermotte. In Frankfurt wird deshalb das Laub der Rosskastanie weitgehend abgesammelt und entsorgt, wie das Grünflächenamt mitteilt. So könne der Befall aber nur minimiert und nicht verhindert werden. Denn die Eier der Miniermotte überwintern auf den Blättern und zum Teil im Boden, so dass nie alle Eier des Kleinschmetterlings vernichtet werden könnten.