Katholiken diskutieren über Papst-Papier

Wiesbaden (dpa) - Die deutschen Katholiken sehen das Abschlusspapier der Weltsynode als Rückenwind für den Reformprozess in der Kirche. Die im Oktober in Rom verabschiedete Erklärung zeige, «dass der Papst die umfassende Krise der katholischen Kirche wahrnimmt», sagte die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, zu Beginn der zweitägigen Beratungen des Synodalen Ausschusses in Wiesbaden-Naurod.