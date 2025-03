Katze entführt? Polizei rettet Tier in Rodgau aus Wohnung

Rodgau (dpa/lhe) - Eine mutmaßliche Katzen-Entführung hat in Rodgau (Landkreis Offenbach) ein gutes Ende genommen. Das Tier war am vergangenen Samstag auf einem Supermarktparkplatz herumgestreunt, aber nicht nach Hause gekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Familie, in der die Tochter das Tier zum Geburtstag bekommen hatte, startete einen Suchaufruf auf Facebook - und geriet an einen Zeugen, der gesehen haben soll, wie zwei Frauen den Vierbeiner in ihr Auto luden.